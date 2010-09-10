Бойтесь ходячих мертвецов смотреть?

Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Бойтесь ходячих мертвецов смотреть?

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 04:39

Сериал Бойтесь ходячих мертвецов начинать смотреть или нет? Ищу длинный сериал в жанре ужасов, чтобы каждый вечер можно было включать после захода солнца, я люблю такое. Какие еще сериалы в этом жанре можете порекомендовать? Здесь https://feartwd.online/ нашел онлайн в хорошем качестве. Вы где обычно смотрите сериалы?
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