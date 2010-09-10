Оборудование проходной
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Оборудование проходной
Хотим на проходной своего офиса сменить устаревшее оборудование контроля доступа и установить современное. Какое именно купить мы ещё не решили. Что посоветуете?
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Re: Оборудование проходной
Современные технологии позволяют применять бесконтактные пластиковые карты в качестве допуска. Для их использования Вам надо установить систему контроля доступа - электронную проходную KT02.3. В зависимости от задач такое оборудование способно работать в автономном режиме, как часть системы контроля доступа или управляться оператором с помощью пульта дистанционного управления.
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