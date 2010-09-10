Кухня по индивидуальным размерам
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Кухня по индивидуальным размерам
Кухня по индивидуальным размерам, где стоит заказывать? Подскажите проверенные варианты.
Re: Кухня по индивидуальным размерам
Советую обратить свой пристальный взор на вот этот https://inyoutube.net/raznoe/kuhnya-po- ... vybor.html вариант. Заказывали недавно новую кухню, сделали все точь в точь по размерам. Да и выглядит шикарно! Качество у них отменное!
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