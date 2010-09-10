Кухня по индивидуальным размерам

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1419
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Кухня по индивидуальным размерам

Сообщение zevc » Сегодня, 12:14

Кухня по индивидуальным размерам, где стоит заказывать? Подскажите проверенные варианты.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1417
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Кухня по индивидуальным размерам

Сообщение klonik » Сегодня, 12:18

Советую обратить свой пристальный взор на вот этот https://inyoutube.net/raznoe/kuhnya-po- ... vybor.html вариант. Заказывали недавно новую кухню, сделали все точь в точь по размерам. Да и выглядит шикарно! Качество у них отменное!
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