Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1421
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » 43 минуты назад

Здравствуйте, у меня идиотский вопрос. Кто-нибудь видел в продаже вещи с орнаментом в виде клевера? Мама жуть как обожает эту траву, хочу ей какую-нибудь кофтейку или платьице с таким рисунком подарить на день рождения)
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя