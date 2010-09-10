Сообщение zevc » Сегодня, 19:01

Здравствуйте, у меня идиотский вопрос. Кто-нибудь видел в продаже вещи с орнаментом в виде клевера? Мама жуть как обожает эту траву, хочу ей какую-нибудь кофтейку или платьице с таким рисунком подарить на день рождения)