Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте, у меня идиотский вопрос. Кто-нибудь видел в продаже вещи с орнаментом в виде клевера? Мама жуть как обожает эту траву, хочу ей какую-нибудь кофтейку или платьице с таким рисунком подарить на день рождения)
Re: Подскажите
Доброго времени суток, очень необычная расцветка, один раз только такое попадалось на глаза, посмотрите на сайте Кельтра, вот ссылка https://keltr.ru/tolstovki/klever/ , платьице вы там вряд ли найдете, а вот кофточки точно были - зелененькие и синенькие. Зелененькая смотрится очень правдоподобно, пока он на газоне не появился, мама сможет любоваться своим любимым растением глядя на себя в зеркало)
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