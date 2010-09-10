Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1421
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 19:01

Здравствуйте, у меня идиотский вопрос. Кто-нибудь видел в продаже вещи с орнаментом в виде клевера? Мама жуть как обожает эту траву, хочу ей какую-нибудь кофтейку или платьице с таким рисунком подарить на день рождения)
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1419
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » 33 минуты назад

Доброго времени суток, очень необычная расцветка, один раз только такое попадалось на глаза, посмотрите на сайте Кельтра, вот ссылка https://keltr.ru/tolstovki/klever/ , платьице вы там вряд ли найдете, а вот кофточки точно были - зелененькие и синенькие. Зелененькая смотрится очень правдоподобно, пока он на газоне не появился, мама сможет любоваться своим любимым растением глядя на себя в зеркало)
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