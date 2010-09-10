Услуги ветеринара с выездом на дом
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Услуги ветеринара с выездом на дом
Услуги ветеринара с выездом на дом в Минске не подскажете?
Re: Услуги ветеринара с выездом на дом
Кого лечить собираетесь? Мне вот кошечку отлично поставили на лапки тут https://veryscary.ru/udobstvo-i-zabota- ... inske.html Отличный врач приехал, приятный и с квалификацией. Рекомендую!
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