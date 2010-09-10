Услуги ветеринара с выездом на дом

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1421
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Услуги ветеринара с выездом на дом

Сообщение klonik » Сегодня, 11:16

Услуги ветеринара с выездом на дом в Минске не подскажете?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1423
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Услуги ветеринара с выездом на дом

Сообщение zevc » Сегодня, 11:17

Кого лечить собираетесь? Мне вот кошечку отлично поставили на лапки тут https://veryscary.ru/udobstvo-i-zabota- ... inske.html Отличный врач приехал, приятный и с квалификацией. Рекомендую!
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