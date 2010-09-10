Юридическое сопровождение бизнеса

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1423
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Юридическое сопровождение бизнеса

Сообщение zevc » Сегодня, 14:11

Юридическое сопровождение бизнеса интересует. Где искать такую услугу?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1421
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Юридическое сопровождение бизнеса

Сообщение klonik » Сегодня, 14:13

Вам стоит обратить свое внимание вот на этот https://vivat-trade.ru/news/yuridichesk ... t-i-osnovn материал. Он как раз по вашей теме. Думаю он подскажет в какую контору стоит обращаться за данной услугой. Я бы именно таким вариантом и руководствовался.
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