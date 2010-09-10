Подскажите
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Подскажите
На прошлом месте работы очень радовала техника комацу, прямо для меня были лучшими по сочетанию производительности и надежности. Комфорт для оператора, продуманные детали. Но комацу нам сейчас не потянуть, что есть дешевле, но не сильно хуже.
Re: Подскажите
Сюда https://altehstroy.com/technics/develon ... s/dx190wa/ сходите посмотрите, что сейчас предлагают. Довольно адекватная марка, которая по ряду моментов лучше обозначенной вами будет. Во-первых, у них вся новая техника комфортная. Доводилось на разной работать, везде нормально. То есть и продумано все, и сделано на совесть. Во-вторых, производительность просто шикарная. Причем линейки хорошие, можно подобрать прямо под себя.
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