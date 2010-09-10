Сообщение klonik » Вчера, 19:21

На прошлом месте работы очень радовала техника комацу, прямо для меня были лучшими по сочетанию производительности и надежности. Комфорт для оператора, продуманные детали. Но комацу нам сейчас не потянуть, что есть дешевле, но не сильно хуже.