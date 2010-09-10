Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1427
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 20:58

Всем привет. Была необходимость купить брендовую одежду и я попалась на мошенников. Теперь к этому вопросу я подхожу тщательнее. Мне не принципиально, чтобы она была новая, главное - оригинал. Подскажите пожалуйста надежный магазин.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1429
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 23:09

Добрый день. Моя начальница носит исключительно брендовую одежду, а покупает ее оказывается вот тут - https://lafame.ru/ . В их сервисе выкладываются исключительно оригинальные товары, а если вы обнаружите неоригинальность, то вам вернут деньги. Надежный сервис, при возникновении каких либо сложностей операторы вам обязательно подскажут и помогут.
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