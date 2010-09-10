Сообщение klonik » Вчера, 20:58

Всем привет. Была необходимость купить брендовую одежду и я попалась на мошенников. Теперь к этому вопросу я подхожу тщательнее. Мне не принципиально, чтобы она была новая, главное - оригинал. Подскажите пожалуйста надежный магазин.