Подскажите
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Подскажите
Всем привет. Была необходимость купить брендовую одежду и я попалась на мошенников. Теперь к этому вопросу я подхожу тщательнее. Мне не принципиально, чтобы она была новая, главное - оригинал. Подскажите пожалуйста надежный магазин.
Re: Подскажите
Добрый день. Моя начальница носит исключительно брендовую одежду, а покупает ее оказывается вот тут - https://lafame.ru/ . В их сервисе выкладываются исключительно оригинальные товары, а если вы обнаружите неоригинальность, то вам вернут деньги. Надежный сервис, при возникновении каких либо сложностей операторы вам обязательно подскажут и помогут.
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