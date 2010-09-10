Ветеринарная клиника
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Ветеринарная клиника
Доброго всем дня. У меня собака породы шпиц. И меня волнует его состояние, он за целый день ни разу не поел, просто лежит. Подскажите пожалуйста ветеринарную клинику с современным оборудованием.
Re: Ветеринарная клиника
Здравствуйте. Не затягивайте с обследованием. Моя кошка тоже один раз заболела. Решили подождать, вдруг все само пройдет, но ей становилось только хуже. Сестра подсказала отличную ветеринарную клинику. Вот ветеринарная клиника , куда мы ее увезли в 02:00 ночи. Врач быстро нашел причину заболевания и быстро прооперировали на месте. Все прошло удачно, сейчас мы только проверяемся периодически. Я очень благодарна врачам.
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