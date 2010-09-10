Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1427
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 21:24

Здравствуйте. У меня студия современных танцев, много клиентов, боюсь их растерять. Не могу успевать и работать и следить за процессом работы. Слышала про систему CRM, подскажите профессионалов, кому можно доверить этот процесс.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1429
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » 49 минут назад

Доброго дня. Наша компания также не успевала проследить за всем процессом. В этом нам помогли https://sportpriority.com/ . Настоящие профессионалы своего дела. Здесь разработали доступные для нас IT-решения, помогли наладить эффективные коммуникации с клиентами и оптимизировали рутинные бизнес-процессы.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя