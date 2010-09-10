Сообщение klonik » Вчера, 21:24

Здравствуйте. У меня студия современных танцев, много клиентов, боюсь их растерять. Не могу успевать и работать и следить за процессом работы. Слышала про систему CRM, подскажите профессионалов, кому можно доверить этот процесс.