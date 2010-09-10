Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте. У меня студия современных танцев, много клиентов, боюсь их растерять. Не могу успевать и работать и следить за процессом работы. Слышала про систему CRM, подскажите профессионалов, кому можно доверить этот процесс.
Re: Подскажите
Доброго дня. Наша компания также не успевала проследить за всем процессом. В этом нам помогли https://sportpriority.com/ . Настоящие профессионалы своего дела. Здесь разработали доступные для нас IT-решения, помогли наладить эффективные коммуникации с клиентами и оптимизировали рутинные бизнес-процессы.
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