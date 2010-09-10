Железнодорожные перевозки

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1427
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Железнодорожные перевозки

Сообщение klonik » Вчера, 21:30

Здравствуйте. Для нашего строительного магазина необходимо перевезти партию грузов из Китая в Екатеринбург, в краткий срок. Нужен грамотный логист и подобрать транспорт. Может кто подскажет куда обратиться?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1429
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Железнодорожные перевозки

Сообщение zevc » 44 минуты назад

Добрый день. Для перевозок с Китая в небольшой срок лучше выбрать жд транспорт, так как это выгоднее, по сравнению с другими видами транспортировки. Организация, которая осуществляет жд перевозки гарантирует вам своевременное, бесперебойное, надежное передвижение вашего груза. Логисты подберут наиболее подходящий маршрут.
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