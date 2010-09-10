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zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 1429 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Re: Правила ПДД Цитата Сообщение zevc » 55 минут назад Привет, для начала тебе надо купить актуальную книжку с правилами дорожного движения. Она тебе точно пригодится. Ну, и я бы советовала тебе начать тренироваться с тренажером ruspdd.com . Без тренажера вряд ли тебе удастся сдать на водительские правила. Я первый раз не сдала теорию, потому что учила сама по книжке. Мне даже никто не сказал, что такие есть тренажеры. А потом инструктор мне посоветовал позаниматься по нему. В нем более понятно, так я и сдала со второго раза. Вернуться к началу

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