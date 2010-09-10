Правила ПДД
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Правила ПДД
Добрый день. Хочу пойти учиться на водительские права, но пока сама решила поучить теорию. Подскажите, с чего лучше начать?
Re: Правила ПДД
Привет, для начала тебе надо купить актуальную книжку с правилами дорожного движения. Она тебе точно пригодится. Ну, и я бы советовала тебе начать тренироваться с тренажером ruspdd.com. Без тренажера вряд ли тебе удастся сдать на водительские правила. Я первый раз не сдала теорию, потому что учила сама по книжке. Мне даже никто не сказал, что такие есть тренажеры. А потом инструктор мне посоветовал позаниматься по нему. В нем более понятно, так я и сдала со второго раза.
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