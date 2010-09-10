Правила ПДД

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1427
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Правила ПДД

Сообщение klonik » Вчера, 22:41

Добрый день. Хочу пойти учиться на водительские права, но пока сама решила поучить теорию. Подскажите, с чего лучше начать?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1429
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Правила ПДД

Сообщение zevc » 55 минут назад

Привет, для начала тебе надо купить актуальную книжку с правилами дорожного движения. Она тебе точно пригодится. Ну, и я бы советовала тебе начать тренироваться с тренажером ruspdd.com. Без тренажера вряд ли тебе удастся сдать на водительские правила. Я первый раз не сдала теорию, потому что учила сама по книжке. Мне даже никто не сказал, что такие есть тренажеры. А потом инструктор мне посоветовал позаниматься по нему. В нем более понятно, так я и сдала со второго раза.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя