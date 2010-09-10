Коттедж на сутки на ДР в Минске, аренда

Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 152
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Коттедж на сутки на ДР в Минске, аренда

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 07:00

Ищу большой и красивый коттедж в Минске, который можно арендовать на сутки для празднования ДР с компанией в 14 человек. Цена желательно до 250 BYN, но при необходимости могу немного увеличить, всё зависит от предложения. Тут https://staybook.by/house/ коттеджи на сутки в Минске нашел, вы пользовались этим сайтом? Еще какие-то можете подсказать?
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