Коттедж на сутки на ДР в Минске, аренда
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Коттедж на сутки на ДР в Минске, аренда
Ищу большой и красивый коттедж в Минске, который можно арендовать на сутки для празднования ДР с компанией в 14 человек. Цена желательно до 250 BYN, но при необходимости могу немного увеличить, всё зависит от предложения. Тут https://staybook.by/house/ коттеджи на сутки в Минске нашел, вы пользовались этим сайтом? Еще какие-то можете подсказать?
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