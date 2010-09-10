Преимущества доставки продуктов на дом

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1430
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Преимущества доставки продуктов на дом

Сообщение zevc » Сегодня, 14:09

Преимущества доставки продуктов на дом не подскажете?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1428
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Преимущества доставки продуктов на дом

Сообщение klonik » Сегодня, 14:10

Кроме преимуществ - ничего!) Вы сами можете в этом легко убедиться ,если статью https://sportsmenka.info/poleznoe/4194- ... -semi.html почитаете. Лично я так теперь только и пользуюсь каждый день. Все на дом мне привозят.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя