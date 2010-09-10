Поверка счетчика
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Поверка счетчика
Многодетным есть какие-то скидки при замене счетчиков? В свою УК обратилась, говорят, что у них такого не предусмотрено, платить придется по общему тарифу. А у нас три стояка, планировка такая – это же разориться можно, если все разом менять.
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