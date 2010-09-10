Поверка счетчика

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1430
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Поверка счетчика

Сообщение klonik » Вчера, 20:07

Многодетным есть какие-то скидки при замене счетчиков? В свою УК обратилась, говорят, что у них такого не предусмотрено, платить придется по общему тарифу. А у нас три стояка, планировка такая – это же разориться можно, если все разом менять.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1433
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Поверка счетчика

Сообщение zevc » Сегодня, 14:46

Вы знаете, у Мосбытэнерго есть скидки для льготных категорий населения, тут видела, когда цены изучала. Уж сколько скидку делают не знаю, мы меняли по общему тарифу, но наверняка войдут в ваше положение и сделают подешевле. Кстати, что у вас за дом, что три стояка? У меня подруга недавно квартиру взяла, у них тоже на все разные стояки, я думала, что это ошибка какая-то.
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