Зачем нам нужно молоко? Каковы польза и вред?

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1430
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Зачем нам нужно молоко? Каковы польза и вред?

Сообщение klonik » Сегодня, 00:48

Зачем нам нужно молоко? Каковы польза и вред?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1431
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Зачем нам нужно молоко? Каковы польза и вред?

Сообщение zevc » Сегодня, 00:55

Самой недавно было интересно, нашла про все тут https://cakeblog.su/healthy/zachem-nam- ... za-i-vred/ А о каждый день пью его считай, а вот как оно на меня влияет и не знала...) Полезного в нем на много больше конечно же, но бывают и исключения. Штудируйте статью!
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