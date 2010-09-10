Встраиваемые светильники

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1432
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Встраиваемые светильники

Сообщение zevc » 38 минут назад

Доброго времени суток. У меня салон красоты, помещение небольшое. Мастера стали жаловаться, что стало очень мало света и работать неудобно. Хочу заменить все светильники, которые есть в помещение. Подскажите, где можно купить чтобы были качественные и надежные.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей