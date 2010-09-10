Сообщение zevc » 38 минут назад

Доброго времени суток. У меня салон красоты, помещение небольшое. Мастера стали жаловаться, что стало очень мало света и работать неудобно. Хочу заменить все светильники, которые есть в помещение. Подскажите, где можно купить чтобы были качественные и надежные.