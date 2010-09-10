Встраиваемые светильники

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1434
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Встраиваемые светильники

Сообщение zevc » Сегодня, 13:11

Доброго времени суток. У меня салон красоты, помещение небольшое. Мастера стали жаловаться, что стало очень мало света и работать неудобно. Хочу заменить все светильники, которые есть в помещение. Подскажите, где можно купить чтобы были качественные и надежные.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1432
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Встраиваемые светильники

Сообщение klonik » Сегодня, 21:06

Здравствуйте, мы брали светильники, правда для офисного помещения тут https://light-en.ru/ofisnoe_osveschenie ... svetilniki . Уже долго работают и никаких нареканий нет. Они ведь разные бывают, мощности, свет бывает у них разный. Надо устанавливать в зависимости от вашего помещения. Но вот у Лайтэн вообще выбор огромный. Насчет качества не переживайте, они сами из производят, а потом реализуют.
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