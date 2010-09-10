Проблема использования традиционных методов захоронения
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Проблема использования традиционных методов захоронения
Проблема использования традиционных методов захоронения не подскажете? Для курсовой нужно...
Re: Проблема использования традиционных методов захоронения
Тяжелую темы вы выбрали для курсача... У меня таких не было... А так рекомендую ознакомиться со статьей https://tram23.ru/ekologicheskaya-ustoj ... eniya.html в которой по вашей теме все доходчиво и подробно расписано.
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