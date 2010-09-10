Проблема использования традиционных методов захоронения

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1432
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Проблема использования традиционных методов захоронения

Сообщение klonik » Сегодня, 21:20

Проблема использования традиционных методов захоронения не подскажете? Для курсовой нужно...
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1434
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Проблема использования традиционных методов захоронения

Сообщение zevc » Сегодня, 21:20

Тяжелую темы вы выбрали для курсача... У меня таких не было... А так рекомендую ознакомиться со статьей https://tram23.ru/ekologicheskaya-ustoj ... eniya.html в которой по вашей теме все доходчиво и подробно расписано.
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