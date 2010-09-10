Дистанционные предрейсовые медосмотры

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 153
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Дистанционные предрейсовые медосмотры

Сообщение Buneyaz » 34 минуты назад

С телемедициной в области предрейсовых медосмотров кто-нибудь сталкивался? Как будет эффективнее проверить водителей фирмы: пригласив медработника для проверки на нашу территорию или осуществив осмотр через телемедицину? Какие плюсы и минусы у дистанционных предрейсовых медосмотров?
У нас в штате на данный момент работает 12 водителей.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Медицина и здоровье»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость