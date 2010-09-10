Дистанционные предрейсовые медосмотры
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Дистанционные предрейсовые медосмотры
С телемедициной в области предрейсовых медосмотров кто-нибудь сталкивался? Как будет эффективнее проверить водителей фирмы: пригласив медработника для проверки на нашу территорию или осуществив осмотр через телемедицину? Какие плюсы и минусы у дистанционных предрейсовых медосмотров?
У нас в штате на данный момент работает 12 водителей.
У нас в штате на данный момент работает 12 водителей.
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