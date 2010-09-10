Сантехника

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1437
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Сантехника

Сообщение zevc » Сегодня, 18:02

Всем привет! А что сейчас происходит с сантехникой в магазинах? Решили с мужем поменять ванну, наша уже старенькая. Решили посмотреть и прицениться. Очень удивилась, что на витрине всего лишь несколько штук и они очень дорогие. Где вы покупали ванну?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1434
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Сантехника

Сообщение klonik » Сегодня, 19:31

Привет, сейчас наверно все заказывают через интернет. Поэтому и в магазинах представлено не так много. Посмотрите в интернет-магазине https://akvamir.online . У них довольно-таки большой ассортимент ванн. Есть чугунные, стальные, акриловые и даже из искусственного камня. А насчет доставки не бойся, у них есть доставка. Ну после заказа менеджер свяжется тобой и все объяснит.
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