Сообщение zevc » Сегодня, 18:02

Всем привет! А что сейчас происходит с сантехникой в магазинах? Решили с мужем поменять ванну, наша уже старенькая. Решили посмотреть и прицениться. Очень удивилась, что на витрине всего лишь несколько штук и они очень дорогие. Где вы покупали ванну?