Сантехника
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Сантехника
Всем привет! А что сейчас происходит с сантехникой в магазинах? Решили с мужем поменять ванну, наша уже старенькая. Решили посмотреть и прицениться. Очень удивилась, что на витрине всего лишь несколько штук и они очень дорогие. Где вы покупали ванну?
Re: Сантехника
Привет, сейчас наверно все заказывают через интернет. Поэтому и в магазинах представлено не так много. Посмотрите в интернет-магазине https://akvamir.online . У них довольно-таки большой ассортимент ванн. Есть чугунные, стальные, акриловые и даже из искусственного камня. А насчет доставки не бойся, у них есть доставка. Ну после заказа менеджер свяжется тобой и все объяснит.
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