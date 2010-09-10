Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте. Построили новое здание под аренду и теперь нужно установить световые табло. Где их можно купить?
Re: Подскажите
Добрый день. Мы такие табло недавно меняли на новые, купили их в https://light-en.ru/ofisnoe_osveschenie ... svetilniki . Кстати, у них сейчас действует скидки на подобные светильники. Надеюсь, я вас направила в нужное направление для покупок.
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