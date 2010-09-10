Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1437
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 19:01

Здравствуйте. Построили новое здание под аренду и теперь нужно установить световые табло. Где их можно купить?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1434
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 20:07

Добрый день. Мы такие табло недавно меняли на новые, купили их в https://light-en.ru/ofisnoe_osveschenie ... svetilniki . Кстати, у них сейчас действует скидки на подобные светильники. Надеюсь, я вас направила в нужное направление для покупок.
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