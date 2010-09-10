Сообщение klonik » Сегодня, 10:38

Форумчане, никто не работает в сфере производства/продаж паровых котлов? У нас возникла срочная необходимость купить себе котел. Вот только поиск показывает, что ничего нет. В плане того, что подходящие варианты кажутся сильно дорогими, мы не можем себе такое позволить.