Подскажите
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Подскажите
Форумчане, никто не работает в сфере производства/продаж паровых котлов? У нас возникла срочная необходимость купить себе котел. Вот только поиск показывает, что ничего нет. В плане того, что подходящие варианты кажутся сильно дорогими, мы не можем себе такое позволить.
Re: Подскажите
Доброго денечка, а здесь https://hermes-industries.ru/products/p ... vitomax_hs уже искали? Как по мне, на текущий момент это чуть ли не единственный продавец паровых котлов, который может подобрать нормальный агрегат при ограниченном бюджете. Причем продают не ноунеймов, к которым есть вопросы, а вполне нормальных производителей, которые уже успели себя зарекомендовать с хорошей стороны.
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