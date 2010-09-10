Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1439
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 10:38

Форумчане, никто не работает в сфере производства/продаж паровых котлов? У нас возникла срочная необходимость купить себе котел. Вот только поиск показывает, что ничего нет. В плане того, что подходящие варианты кажутся сильно дорогими, мы не можем себе такое позволить.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1443
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 12:05

Доброго денечка, а здесь https://hermes-industries.ru/products/p ... vitomax_hs уже искали? Как по мне, на текущий момент это чуть ли не единственный продавец паровых котлов, который может подобрать нормальный агрегат при ограниченном бюджете. Причем продают не ноунеймов, к которым есть вопросы, а вполне нормальных производителей, которые уже успели себя зарекомендовать с хорошей стороны.
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