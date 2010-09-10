Сообщение klonik » 16 минут назад

Поделитесь, как вы сейчас ищите скидки на путешествия? Раньше было очень удобно пользоваться агрегаторами, которые цены сравнивали. Теперь они что-то не работают, в рекламе пишут одно, по факту перехода на сайт информация меняется.