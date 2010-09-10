Подскажите
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Подскажите
Поделитесь, как вы сейчас ищите скидки на путешествия? Раньше было очень удобно пользоваться агрегаторами, которые цены сравнивали. Теперь они что-то не работают, в рекламе пишут одно, по факту перехода на сайт информация меняется.
Re: Подскажите
Я ищу через приложение туроператоров, очень удобно, советую попробовать. Приложений у меня несколько, там уж сами выбирайте, кто из туроператоров вас устраивает. Обычно, когда скидки начинаются, приложение отправляет уведомление. Если вы их игнорировать не будете, то, в принципе, будете в курсе всех распродаж и скидок. Иногда удается до 40% сэкономить, получается выгодно.
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