Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1439
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 10:56

Поделитесь, как вы сейчас ищите скидки на путешествия? Раньше было очень удобно пользоваться агрегаторами, которые цены сравнивали. Теперь они что-то не работают, в рекламе пишут одно, по факту перехода на сайт информация меняется.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1443
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 12:26

Я ищу через приложение туроператоров, очень удобно, советую попробовать. Приложений у меня несколько, там уж сами выбирайте, кто из туроператоров вас устраивает. Обычно, когда скидки начинаются, приложение отправляет уведомление. Если вы их игнорировать не будете, то, в принципе, будете в курсе всех распродаж и скидок. Иногда удается до 40% сэкономить, получается выгодно.
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