Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1443
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 15:30

Приветствую, подскажите, где можно посмотреть не сильно дорогие, но хорошо работающие средства для проблемной кожи? Интересует все подряд - умывалки, гели, кремы, буду пытаться понять, чего хочет моя кожа. Пока общего языка не находим.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1439
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » 19 минут назад

Здравствуйте, я тут у белорусов на пробу брала КлинСкиновский гель для проблемной кожи 3 в 1, это получается скраб, маска и гель для умывания в одном, рекомендован от прыщей и черных точек, у меня прыщи редко бывают, но бывают, а черные точки на носу и подбородке постоянные. Вы знаете, очень неплохо справляется с поставленной задачей, точек поменьше стало, если скрабить почаще)
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