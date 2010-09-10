Сообщение zevc » Сегодня, 15:30

Приветствую, подскажите, где можно посмотреть не сильно дорогие, но хорошо работающие средства для проблемной кожи? Интересует все подряд - умывалки, гели, кремы, буду пытаться понять, чего хочет моя кожа. Пока общего языка не находим.