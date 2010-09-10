Подскажите
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Подскажите
Приветствую, подскажите, где можно посмотреть не сильно дорогие, но хорошо работающие средства для проблемной кожи? Интересует все подряд - умывалки, гели, кремы, буду пытаться понять, чего хочет моя кожа. Пока общего языка не находим.
Re: Подскажите
Здравствуйте, я тут у белорусов на пробу брала КлинСкиновский гель для проблемной кожи 3 в 1, это получается скраб, маска и гель для умывания в одном, рекомендован от прыщей и черных точек, у меня прыщи редко бывают, но бывают, а черные точки на носу и подбородке постоянные. Вы знаете, очень неплохо справляется с поставленной задачей, точек поменьше стало, если скрабить почаще)
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