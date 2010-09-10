Подскажите
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Подскажите
Приветствую, срочно нужна гибкая кольцевая муфта, подскажите, где ее можно приобрести? Я в компании новенькая, еще не очень разобралась что и где искать, может кинете ссылочку? Сама долго буду гуглить...
Re: Подскажите
Доброго времени суток, для таких покупок существуют специализированные сайты, вот здесь можете посмотреть, единственное, что вам в любом случае искать по названию смысла нет, нужно знать модель и все необходимые характеристики. Вы перед покупкой все-таки покажите заказчику что нашли, хотя у них можно будет в случае чего и возврат оформить.
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