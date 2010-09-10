Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1443
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 20:43

Приветствую, срочно нужна гибкая кольцевая муфта, подскажите, где ее можно приобрести? Я в компании новенькая, еще не очень разобралась что и где искать, может кинете ссылочку? Сама долго буду гуглить...
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1439
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » 9 минут назад

Доброго времени суток, для таких покупок существуют специализированные сайты, вот здесь можете посмотреть, единственное, что вам в любом случае искать по названию смысла нет, нужно знать модель и все необходимые характеристики. Вы перед покупкой все-таки покажите заказчику что нашли, хотя у них можно будет в случае чего и возврат оформить.
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