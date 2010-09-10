Сообщение zevc » Сегодня, 20:43

Приветствую, срочно нужна гибкая кольцевая муфта, подскажите, где ее можно приобрести? Я в компании новенькая, еще не очень разобралась что и где искать, может кинете ссылочку? Сама долго буду гуглить...