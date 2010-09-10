Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1443
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 21:03

Я, конечно, знала, что у нас тут небольшие проблемы с покупкой расходников для ремонта авто, но не могла и подумать, что подшипник купить это проблема. Никто не знает, сколько это еще будет продолжаться? Интересуют японские подшипники, Китай не интересен.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1440
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 22:04

Вы меня простите, но мне интересно, где вы нашли проблемы с подшипниками. Если на https://katiks.ru/ зайти, то видно, что проблем нет. Есть и японские, и тайваньские, и многие другие. Кстати, некоторые китайские расходники сейчас уже по качеству не хуже, чем у других производителей. Просто многие производства перебрались на их территорию, отсюда и новая маркировка.
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