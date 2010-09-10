Сообщение zevc » Вчера, 21:03

Я, конечно, знала, что у нас тут небольшие проблемы с покупкой расходников для ремонта авто, но не могла и подумать, что подшипник купить это проблема. Никто не знает, сколько это еще будет продолжаться? Интересуют японские подшипники, Китай не интересен.