Сообщение zevc » Вчера, 21:16

Месяц как работаю на новом месте. Утраивает все, кроме освещения – мне выделили угол, в котором висит обычная лампочка, а не нормальный светильник. Надо бы подойти к начальству и сказать, что мне темно, но я стесняюсь. Как думаете, моя просьба будет нормально выглядеть?