Освещение

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1443
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Освещение

Сообщение zevc » Вчера, 21:16

Месяц как работаю на новом месте. Утраивает все, кроме освещения – мне выделили угол, в котором висит обычная лампочка, а не нормальный светильник. Надо бы подойти к начальству и сказать, что мне темно, но я стесняюсь. Как думаете, моя просьба будет нормально выглядеть?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1440
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Освещение

Сообщение klonik » Вчера, 22:10

Более чем, это же освещение, вопрос здоровья и зрения, а не просто прихоть. Тем более, что с освещением все просто сейчас, тут https://light-en.ru/ofisnoe_osveschenie ... svetilniki купить светильник, который устанавливается за пятнадцать минут, очень просто. Если бы ко мне кто-то из подчиненных подошел с просьбой свет пересмотреть, в этот же день электрикам бы заявку отправила, потому что все правильно, это терпеть не стоит.
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