Подскажите
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Подскажите
У меня транспортная компания, постоянно нужно дизельное топливо в больших количествах. Постоянный поставщик меня подвел два раза. Ищу нового поставщика дизельного топлива. Важно, чтобы топливо было хорошего качества.
Re: Подскажите
Здравствуйте, мы постоянно вот заказываем у официального поставщика Киришского Нефтеперерабатывающего завода. Поэтому и цены у них не такие высокие и качество очень хорошее. Доставка нам тоже очень нравиться быстрая, водители всегда доброжелательные. Мне кажется, что они предлагают топливо, где самое лучшее соотношение цена/качество.
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