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klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 1441 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Подскажите Цитата Сообщение klonik » Вчера, 20:51 У меня транспортная компания, постоянно нужно дизельное топливо в больших количествах. Постоянный поставщик меня подвел два раза. Ищу нового поставщика дизельного топлива. Важно, чтобы топливо было хорошего качества. Вернуться к началу

zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 1444 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Re: Подскажите Цитата Сообщение zevc » Вчера, 20:51 Здравствуйте, мы постоянно вот заказываем у официального поставщика Киришского Нефтеперерабатывающего завода. Поэтому и цены у них не такие высокие и качество очень хорошее. Доставка нам тоже очень нравиться быстрая, водители всегда доброжелательные. Мне кажется, что они предлагают топливо, где самое лучшее соотношение цена/качество. Вернуться к началу

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