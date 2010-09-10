Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1441
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 20:51

У меня транспортная компания, постоянно нужно дизельное топливо в больших количествах. Постоянный поставщик меня подвел два раза. Ищу нового поставщика дизельного топлива. Важно, чтобы топливо было хорошего качества.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1444
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 20:51

Здравствуйте, мы постоянно вот заказываем у официального поставщика Киришского Нефтеперерабатывающего завода. Поэтому и цены у них не такие высокие и качество очень хорошее. Доставка нам тоже очень нравиться быстрая, водители всегда доброжелательные. Мне кажется, что они предлагают топливо, где самое лучшее соотношение цена/качество.
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