Рекламные буклеты для салона красоты

Реклама и дизайн в Рязани. Вопросы по рекламным технологиям, носителям, оборудованию.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 154
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Рекламные буклеты для салона красоты

Сообщение Buneyaz » 13 минут назад

Камрады, нужны красивые рекламные буклеты для салона красоты в Москве. Разбирается кто-нибудь в данном вопросе? Можете проконсультировать? Какую бумагу и какой тип печати выбрать, чтобы выглядело дорого и внушительно?
В Яндексе по отзывам остановился на типографии https://wtprint.ru/buklety , хотел бы послушать ваши отзывы о ней или о любой другой проверенной конторе, в которую вы обращались.
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