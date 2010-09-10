Рекламные буклеты для салона красоты
Реклама и дизайн в Рязани. Вопросы по рекламным технологиям, носителям, оборудованию.
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Рекламные буклеты для салона красоты
Камрады, нужны красивые рекламные буклеты для салона красоты в Москве. Разбирается кто-нибудь в данном вопросе? Можете проконсультировать? Какую бумагу и какой тип печати выбрать, чтобы выглядело дорого и внушительно?
В Яндексе по отзывам остановился на типографии https://wtprint.ru/buklety , хотел бы послушать ваши отзывы о ней или о любой другой проверенной конторе, в которую вы обращались.
В Яндексе по отзывам остановился на типографии https://wtprint.ru/buklety , хотел бы послушать ваши отзывы о ней или о любой другой проверенной конторе, в которую вы обращались.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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