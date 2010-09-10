Cамоклеящиеся этикетки, СПб
Обсуждение технологий разработки сайтов. Обмен опытом.
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Cамоклеящиеся этикетки, СПб
Дизайн самоклеящихся этикеток можно попробовать создать своими руками в конструкторе? Или ерунда получится? Знаний и опыта в дизайне я не имею, но вроде там ничего сложного и нет? Или ошибаюсь? Самоклеящиеся этикетки в СПб где заказать? Вы в какую типографию обращались и какая была стоимость за 100 штук?
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