Как быстро выбрать и забронировать тур?

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1446
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Как быстро выбрать и забронировать тур?

Сообщение zevc » Сегодня, 14:18

Как быстро выбрать и забронировать тур?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1443
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Как быстро выбрать и забронировать тур?

Сообщение klonik » Сегодня, 14:21

Хотите в отпуске хорошенько отдохнуть?) Мы вот тоже пару месяцев назад тур выбирали, так помогла статья https://sport.business-gazeta.ru/article/285852 сделать правильный выбор. С отпуском очень не хочется прогадать. так что нужно учитывать все факторы.
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