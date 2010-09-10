Как быстро выбрать и забронировать тур?
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Как быстро выбрать и забронировать тур?
Как быстро выбрать и забронировать тур?
Re: Как быстро выбрать и забронировать тур?
Хотите в отпуске хорошенько отдохнуть?) Мы вот тоже пару месяцев назад тур выбирали, так помогла статья https://sport.business-gazeta.ru/article/285852 сделать правильный выбор. С отпуском очень не хочется прогадать. так что нужно учитывать все факторы.
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