Круизы на парусной яхте по Турции

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1443
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Круизы на парусной яхте по Турции

Сообщение klonik » Сегодня, 15:04

Круизы на парусной яхте по Турции, где можно заказать и сколько это стоит?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1446
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Круизы на парусной яхте по Турции

Сообщение zevc » Сегодня, 15:23

Хороший вы отпуск себе видимо устроить хотите) Совсем не бюджетный) Рекомендую ознакомиться со статьей https://www.bnkomi.ru/data/relize/160178/ в которой по вашей теме все доходчиво и подробно расписано. Сами сталкивались недавно с этим вопросом, так именно она помогла правильно во всем разобраться.
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