Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1448
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 19:00

Доброго времени суток, подскажите, а есть у нас в Питере компании, которые профессионально занимаются ландшафтным дизайном? Нужно попробовать запихать в проект все хотелки нашего руководства, но перед выполнением работ ЭТО надо будет им показать в цвете и объеме.
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