Сообщение zevc » Сегодня, 19:00

Доброго времени суток, подскажите, а есть у нас в Питере компании, которые профессионально занимаются ландшафтным дизайном? Нужно попробовать запихать в проект все хотелки нашего руководства, но перед выполнением работ ЭТО надо будет им показать в цвете и объеме.