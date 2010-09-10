Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1448
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 19:00

Доброго времени суток, подскажите, а есть у нас в Питере компании, которые профессионально занимаются ландшафтным дизайном? Нужно попробовать запихать в проект все хотелки нашего руководства, но перед выполнением работ ЭТО надо будет им показать в цвете и объеме.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1445
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 20:54

Приветствую, тогда вам прямая дорога в компанию Северное поместье) Профессиональнее в Питере вы вряд ли найдете, при проектировании они конечно же выслушают ваши пожелания и по итогу будет несколько эскизов, где вы сможете оценить насколько гармонично будет смотреться то, что вы хотите объединить в одно. Здесь ссылка на их сайт, можете ознакомиться с расценками и примерами работ.
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