Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1448
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 19:08

Что у нас случилось с производствами? Уже на третье обращаемся, нужно две емкости для воды в мастерскую, цену гнут такую, что все желание сделать заказ отпадает. Я понимаю, что спрос небольшой, а поддерживать производство надо, но не такими же методами?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей