Подскажите
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Подскажите
Что у нас случилось с производствами? Уже на третье обращаемся, нужно две емкости для воды в мастерскую, цену гнут такую, что все желание сделать заказ отпадает. Я понимаю, что спрос небольшой, а поддерживать производство надо, но не такими же методами?
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