Сообщение zevc » Сегодня, 19:08

Что у нас случилось с производствами? Уже на третье обращаемся, нужно две емкости для воды в мастерскую, цену гнут такую, что все желание сделать заказ отпадает. Я понимаю, что спрос небольшой, а поддерживать производство надо, но не такими же методами?