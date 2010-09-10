Подскажите
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Подскажите
Что у нас случилось с производствами? Уже на третье обращаемся, нужно две емкости для воды в мастерскую, цену гнут такую, что все желание сделать заказ отпадает. Я понимаю, что спрос небольшой, а поддерживать производство надо, но не такими же методами?
Re: Подскажите
Это вы куда обращались? Сколько раз здесь не заказывали всякое разное, никогда не сталкивались с завышенной ценой. Все по рынку, причем в некоторых случаях можно запросить срочное изготовление и никто за это доплату не потребует. Может, у вас просто запрос такой? Тут на форуме есть специалисты, способные примерно рассчитать стоимость. Выложите свои пожелания, а мы оценим.
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