Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1448
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 19:08

Что у нас случилось с производствами? Уже на третье обращаемся, нужно две емкости для воды в мастерскую, цену гнут такую, что все желание сделать заказ отпадает. Я понимаю, что спрос небольшой, а поддерживать производство надо, но не такими же методами?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1445
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 21:04

Это вы куда обращались? Сколько раз здесь не заказывали всякое разное, никогда не сталкивались с завышенной ценой. Все по рынку, причем в некоторых случаях можно запросить срочное изготовление и никто за это доплату не потребует. Может, у вас просто запрос такой? Тут на форуме есть специалисты, способные примерно рассчитать стоимость. Выложите свои пожелания, а мы оценим.
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