Подскажите
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Подскажите
Правда ли, что защита картера может влиять на работу двигателя? По совету знакомого поставила в сервисе, сразу же заметила, что машина стала больше греться. В сервис съездила, там сказали, что я преувеличиваю и быть такого не может. Или может?
Re: Подскажите
Автор, у вас защита из какого материала? До того, как я тут https://autobtq.ru/zashchita-avtomobily ... lya-i-kpp/ взяла композитную, у меня стояла стальная. Причем при покупке денег не жалела, взяла из стали с максимальной толщиной. Точно не вспомню, но, по-моему, там толщина была три миллиметра. И да, были проблемы с перегревом двигателя. Не критичные, все работало, но машина очень старалась охладиться.
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