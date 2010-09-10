Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1446
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 16:17

Правда ли, что защита картера может влиять на работу двигателя? По совету знакомого поставила в сервисе, сразу же заметила, что машина стала больше греться. В сервис съездила, там сказали, что я преувеличиваю и быть такого не может. Или может?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1449
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » 29 минут назад

Автор, у вас защита из какого материала? До того, как я тут https://autobtq.ru/zashchita-avtomobily ... lya-i-kpp/ взяла композитную, у меня стояла стальная. Причем при покупке денег не жалела, взяла из стали с максимальной толщиной. Точно не вспомню, но, по-моему, там толщина была три миллиметра. И да, были проблемы с перегревом двигателя. Не критичные, все работало, но машина очень старалась охладиться.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость