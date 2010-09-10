Сообщение klonik » Сегодня, 16:17

Правда ли, что защита картера может влиять на работу двигателя? По совету знакомого поставила в сервисе, сразу же заметила, что машина стала больше греться. В сервис съездила, там сказали, что я преувеличиваю и быть такого не может. Или может?