Мясо для собак

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1451
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Мясо для собак

Сообщение zevc » Сегодня, 19:18

Собаководы, помогите советом. Где в Москве и Московской области можно купить мясо для собак с доставкой? Мама живет на даче и завела себе собаку. Сама купить мясо не может, так как живет за городом. Я ей и так продукты вожу, у меня времени на собаку нет, поэтому ищу кто может регулярно доставлять мясо для собак.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя