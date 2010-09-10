Мясо для собак
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Мясо для собак
Собаководы, помогите советом. Где в Москве и Московской области можно купить мясо для собак с доставкой? Мама живет на даче и завела себе собаку. Сама купить мясо не может, так как живет за городом. Я ей и так продукты вожу, у меня времени на собаку нет, поэтому ищу кто может регулярно доставлять мясо для собак.
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