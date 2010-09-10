Сообщение zevc » Сегодня, 19:18

Собаководы, помогите советом. Где в Москве и Московской области можно купить мясо для собак с доставкой? Мама живет на даче и завела себе собаку. Сама купить мясо не может, так как живет за городом. Я ей и так продукты вожу, у меня времени на собаку нет, поэтому ищу кто может регулярно доставлять мясо для собак.